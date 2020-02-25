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ترحيل مصممة الأزياء عائشة عياش إلى المغرب

ترحيل مصممة الأزياء عائشة عياش إلى المغرب
أبوظبي(صدى):

قامت السلطات الإماراتية بترحيل مصممة الأزياء عائشة عياش إلى المغرب، وذلك على خلفية تورطها في قضية حسابات حمزة مون بيبي.

وجاء ترحيل المصممة بناءً على مذكرة البحث الدولية التي أصدرها السلطات القضائية في المغرب، حيث تم نقلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معها.

يذكر أن حساب حمزة مون بيبي تخصص في ابتزاز والتشهير بالفنانين والفنانات في المغرب والمقيمين في الخليج، وتم محاكمة بعض المتورطين فيها بالحبس.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94620 ] نشر منذ 9 دقائق

ما درينا عنها ان رحلوها والا خلوها ، ماتهمنا بشي ..

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