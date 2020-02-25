الانضباط تعاقب الشباب والهلال والفتح وتحسم شكوى النصر ضد ضمك
أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات بحق أندية الشباب والفتح والهلال.
وشملت قرارت اللجنة تغريم سعد العفالق، رئيس نادي الفتح (10,000) ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة، وذلك عقب مباراة فريقه مع الفيصلي.
كما تم معاقبة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، بغرامة قدرها (30,000) ريال؛ لدخوله إلى أرضية الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي الفيحاء والهلال.
وقررت اللجنة تغريم نادي الشباب (45,000) ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد (4) أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي ورئيس النصر، في مباراة النصر الأخيرة.
وحسمت اللجنة شكوى نادي النصر ضد نور الدين بن زكري مدرب ضمك، حيث أعلنت رفض الشكوى لعدم ثبوت المخالفة.
يذكر أن شكوى النصر جاءت على خلفية قيام مدرب ضمك بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق النصر.
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 29 دقيقة
النصر إدارة وإعلام مشهورين بالتزوير والكذب ..!!
سوا بالشكاوي أو تضخيم الأحداث وهم معروفين لدى إعلامي الرياضة واصبحوا فتنة رياضية تغزوا ملاعبنا حديثا ..
وآخر ماقاموا به تعليق المشانق للهلال عن طريق ضعاف النفوس إعلاميي الاتحاد الذين أنجرفوا وراء كذبهم محاولة التأثير على الهلال ..
عندما أطلق الإعلاميين الرياضيين تصريحاتهم بخصوص ما يفعله إعلام النصر من قتنة داخل الوسط الرياضي مما يؤثر على الرياضة السعودية بشكل عام . ولكن الهلال تنبه لذلك الإعلام الفتن ورد عليه بالحقائق التي تثبت زيف ما ينشروه ضد الهلال .
الأيام القادمة سيلتقي النصر والاهلي ومن ثم سيلتقي مع الاتحاد .. وسوف يشاهد الجميع ما يفعله النصر وإعلامه بهم …