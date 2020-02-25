ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات بحق أندية الشباب والفتح والهلال.

وشملت قرارت اللجنة تغريم سعد العفالق، رئيس نادي الفتح (10,000) ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة، وذلك عقب مباراة فريقه مع ⁧الفيصلي.

كما تم معاقبة فهد بن نافل رئيس نادي ⁧‫الهلال، بغرامة قدرها‬⁩ (30,000) ريال؛ لدخوله إلى أرضية الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي ⁧‫الفيحاء‬⁩ والهلال‬⁩.

وقررت اللجنة تغريم نادي ⁧‫الشباب‬⁩ (45,000) ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد (4) أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي ورئيس ⁧‫النصر‬⁩، في مباراة النصر الأخيرة.

وحسمت اللجنة شكوى نادي النصر ضد نور الدين بن زكري مدرب ضمك، حيث أعلنت رفض الشكوى لعدم ثبوت المخالفة.

يذكر أن شكوى النصر جاءت على خلفية قيام مدرب ضمك بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق النصر.