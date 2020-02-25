رافع فريح(صدى):

الرخيص ينوه بأن الرياح التي تعرضت لها أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء الموافق ١رجب ١٤٤١هـ

هي قطبية شمالية باردة ولو تغير مساراتها لظروف جوية داخلية، تثير الأتربة والغبار

•فهي تسير بسرعات مختلفة تصل فوق المتوسطة إلى ٦٠/كم/س ،والهبات المتقطعة تصل إلى٧٠كم

وسوف تستمر بأمر الله إلى غد الأربعاء مساءً من الخامسة إلى السادسة . حيث يقل نشاطها وتنتهي.

•بدأت من القريات وتبوك واتسع المجال وصولاً إلى المنطقة الشمالية ومنطقة الجوف

ومن حواف المدينة اتجاهاً إلى منطقتي حائل والفصيم وهي الأشد،ثم لتشمل منطقة نجد وصولاً إلى الرياض العاصمة،وجزء من الشرقية

وتصل الشرقية بالكامل من جهة المنطقة الشمالية.