نشر : منذ 33 دقيقة 187 1 صدى سبورت حماد الدوسري : الهلال هو النادي الوحيد الذي حقق 6 بطولات في موسم واحد
المليليح[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 29 دقيقة
الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال 80 ألف دولار في قرارات انضباطية بعد مباراة السد 2019:
•25 ألف بسبب مخالفة اللوائح
•25 ألف لغياب اللاعبين عن منطقة المقابلات
•10 آلاف لقيام الجماهير برمي القوارير
•10 آلاف لتخلف الشلهوب عن منطقة المقابلات
•10 آلاف لتخلف كاريلو عن منطقة المقابلات
الإتحاد الآسيوي يغرم الهلال عقوبات من لجنة الانضباط ..
ياصحيفه صدى الموضوع انتشر بتويتر وصار حديث الناس 😉
نزلوا الخبر وحطوه من ضمن العنوانين الرئيسيه اعتبروا العقوبات على النصر 👤