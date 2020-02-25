فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات.

وجاء ذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة أساس العالمية المحدودة، ومنارة الأفق للتموين” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:كبير موظفي المشتريات : مراقب طرق (عدد وظيفتين)، فني تلفزيون كيبلي (عدد وظيفتين)، عامل تحميل.

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