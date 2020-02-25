وكالات(صدى):

امتدحت صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية مدرب الهلال رازفان لوشيسكو بعد تصنيفه في المركز ال16 عالميا طبقا لموقع “كلوب وورلد رانكنج” فيما يتعلق بأفضل المدربين في العالم، مبينة أن لوشيسكو تفوق على أسماء كبيرة في عالم التدريب مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأسباني أوناي إيمري.

ولفتت الصحيفة: “مدرب الهلال لوشيسكو يستحق هذا التقدير بعد ما حققه في باوك بالتتويج بالدوري اليوناني بدون هزيمة وكذلك بطولة الكأس، ثم الفوز بدوري أبطال آسيا مع الهلال والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.. حاليا رازفان يتصدر الدوري السعودي مع الهلال بفارق 3 نقاط عن النصر”.

وأوضحت: “كل هذه النتائج جلبت هيبة لوشيسكو.. وضع موقع “كلوب وورلد رانكنج” مدرب الهلال في المرتبة رقم 16 في تصنيفات المدربين العالميين! مركز مشرف بالنظر إلى أن يورغن كلوب هو القائد ، يليه مارسيلو غالاردو ثم إرنستو فالفيردي”.