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«تركي آل الشيخ» بعد عودته إلى الرياض: «سأبهر الجميع»(فيديو)

«تركي آل الشيخ» بعد عودته إلى الرياض: «سأبهر الجميع»(فيديو)
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع بعض محبيه، والذين جاءوا لتهنئته بالعودة من رحلة علاجه الناجحة في الولايات المتحدة.

وقال “ آل الشيخ ”، في الفيديو “ راجعين أقوى وأقوى وفيه أشياء بنفاجئكم فيها، ونسوي أشياء تعجب أهل الرياض وفيه كام منطقة أخرى بالمملكة ”.

وأشاد الحضور بجهود “ آل الشيخ ”، مؤكدين أنهم يأملون في عودته بأن تتحسن الأمور أكثر، فرد قائلا: “ راح نسوي شيء يبهر الجميع ”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 4 دقائق

اللهم لاتجعلنا مع الظالين المظلين
اعوذ بالله ان نكون من الذين ارسلت لهم رسلك
ونذرك ولم يتعظوا ولم يعتبروا

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