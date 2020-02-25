هانوي(صدى):

أكدت السلطات الفيتنامية على تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا (COVID-19) على أراضيها.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء الفيتنامي “فو ديغ دام” أن نتائج الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد التي أُجريت لهذا الشخص، كانت سلبية، بحيث تعافى تمامًا من المرض.

وأبانت وزارة الصحة في فيتنام أنها لم ترصد حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد أن سجلت أول حالة يوم 23 يناير الماضي.

ولفتت الوزارة إلي أن المريض الأخير المتعافي هو رجل خمسيني أُصيب بالفيروس من ابنته إثر عودتها من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.