وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو، المصابين بفيروس كورونا الجديد في مملكة البحرين، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في مملكة البحرين، مؤكدةً بأنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها إن نتائج التحاليل التي تمت للحالات التسع الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت أن الحالات التسع هي لأربع مواطنات قادمات من إيران عبر الشارقة وثلاثة مواطنين اثنان منهما قادمان من إيران عبر الشارقة وواحد عبر دبي إلى جانب مواطنتين سعوديتين قادمتين من إيران عبر الشارقة، مؤكدةً أن كافة الحالات الجديدة وجميع الحالات المصابة سابقاً يخضعون لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

ولفتت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.