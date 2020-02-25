الدمام(صدى):

كفشف الكاتبة سحر أبوشاهين أن المتهمة في قضية مخطوفين الدمام لا تواجه تهمة الخطف فقط، بل تواجه عدة تهم مرتبطة بمجموعة من ” الجرائم الكبرى “.

وقالت الكاتبة لقناة ” ياهلا ” إن المتهمة في قضية مخطوفين الدمام تنقلت بالأطفال بين الأحياء، وعلمتهم عدم الحديث عن الأسرة لدرجة أن أصدقاء كل شاب لم يعرفوا أبدا أن له إخوة!.

وأضافت أن المتهمة تزوجت وانفصلت أكثر من مرة، والسائق اليمني المقبوض عليه متزوج منها بشكل غير رسمي.

وتابعت : لفئة المتعاطفة مع المتهمة في قضية مخطوفين الدمام تتناقص يوميا مع تكشف المزيد من المعلومات حول القضية، وربما كان التعاطف مبني على مشاعر الأبناء المشوشة بعد أن أظهروا حبهم للمرأة.