الرياض(صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين لاتباع إرشادات السلامة العامة الوقائية أثناء العواصف الرملية والغبار.

ووضعت مديرية الدفاع المدني عدة إرشادات منها البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة حفاظا على سلامة الجميع.

وشملت الإرشادات الحذر عن المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية و أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي، بالإضافة إلي الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

وشددت مديرية الدفاع المدني على تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل، بالإضافة إلي اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضي، لاسيما مرضي الجهاز التنفسي.