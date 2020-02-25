السيرة الذاتية لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
صدر اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا للرياضة.
ونستعرض في السطور الآتية السيرة الذاتية لوزير الرياضة:
– تاريخ الميلاد 4 يونيو 1983 .
المناصب الحالية :
– وزير الرياضة بالمملكة.
– رئيس اللجنة الأولمبية.
– رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم .
– رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .
– عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية .
– رئيس الاتحاد الدولي للهجن .
المناصب السابقة:
– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية .
– رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار .
– رئيس مجلس إدارة شركة استبرق .
– رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة .
– رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية .
– رئيس مجلس إدارة ميفاس .
المؤهلات العلمية:
– درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض .
– تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن .
– بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT .
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