الرياض(صدى):

صدر اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا للرياضة.

ونستعرض في السطور الآتية السيرة الذاتية لوزير الرياضة:

– تاريخ الميلاد 4 يونيو 1983 .

المناصب الحالية :

– وزير الرياضة بالمملكة.

– رئيس اللجنة الأولمبية.

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم .

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .

– عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية .

– رئيس الاتحاد الدولي للهجن .

المناصب السابقة:

– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية .

– رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار .

– رئيس مجلس إدارة شركة استبرق .

– رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة .

– رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية .

– رئيس مجلس إدارة ميفاس .

المؤهلات العلمية:

– درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض .

– تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن .

– بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT .