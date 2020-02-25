ماجد محمد(صدى):

أدى نادي الهلال اليوم الثلاثاء مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه التعاون مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني بنادي الهلال تمارينه بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض رازفان لوشيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب، وطبق الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية والتكتيكة التي يود انتهاجها في لقاء التعاون، وشارك هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مراناً لياقياً.

ويتضمن برنامج الهلال يوم غدٍ الأربعاء على بداية المران عند الساعة الـ 5 مساءً ووجبة عشاء ثم المغادرة إلى القصيم عند الساعة 8.30مساءً.

وينتظر أن يغادر لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف بعد أسبوع إلى أسبانيا لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات، إثر تعرضه للإصابة في لقاء شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2020.