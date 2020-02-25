الهلال يتأهب للتعاون.. وعطيف يغادر إلى أسبانيا بعد أسبوع
أدى نادي الهلال اليوم الثلاثاء مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه التعاون مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني بنادي الهلال تمارينه بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض رازفان لوشيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب، وطبق الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية والتكتيكة التي يود انتهاجها في لقاء التعاون، وشارك هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مراناً لياقياً.
ويتضمن برنامج الهلال يوم غدٍ الأربعاء على بداية المران عند الساعة الـ 5 مساءً ووجبة عشاء ثم المغادرة إلى القصيم عند الساعة 8.30مساءً.
وينتظر أن يغادر لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف بعد أسبوع إلى أسبانيا لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات، إثر تعرضه للإصابة في لقاء شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2020.
علي الغامدي ورد وشوك الهلال[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 33 دقيقة
بالتوفيق للزعيم الهلالي العالمي والاهم مايتفلسف المدرب زرافان بالتشكيله
الافضل اللعب بالتشكيله نهائي اسيا كامله لجلب القوه
الاداره هام وعاجل
ليس كل مره تسلم الجره قدام الاتحاد تخبط وتفلسف بالتشكيله والتغيرات وربك ستر
المليليح[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياصحيفه صدى ترى حمدلله حاز على ثاني هدافين العالم ماشفنا شي عن هذا الخبر 😊
أتوقع تنزلوا الأخبار عن اللي حاز المركز الثامن والسادس
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 20 دقيقة
المليليح
مجننك الزعيم الملكي العالمي