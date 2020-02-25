الرياض(صدى):

كشف بنك البلاد عن المزايا والخدمات التي يمكن الحصول عليها عند الترقية إلى حساب التميز الماسي.

وأشار بنك البلاد إلي أن عملاء التميز الماسي يحظون بوجود مسؤول علاقات مُحترف يعتز بخدمتهم في أي وقت، والحصول على بطاقة مدى التميز الماسي للصرّاف الآلي بمجرد الترقية، الحصول على بطاقة سيجنتشر الائتمانية مجاناً.

وتضمنت المزايا المقدمة من بنك البلاد الدخول إلى صالات كبار العملاء في فروع البلاد،خصم 50% على عمولة التداول ” ينطبق الخصم على نسبة الوسيط “، أسعار خاصة على بيع وشراء العملات الأجنبية.

أوضح بنك البلاد أنه يتم ترقية الحساب الجاري تلقائيًا إلى حساب التميز الماسي بمجرد التوافق مع أحد الشروط والمعايير التالية أولا.. تحويل صافي راتبك الشهري على أن يكون 30,000 ريال أو أكثر

ثانيا.. إيداع مبدئي في الحساب الجاري بمبلغ 800,000 ريال أو لحساب البلاد بالعوائد الشهرية بمبلغ 2,400,000 ريال أو أكثر.

ثالثا.. الحفاظ على متوسط رصيد في الحساب الجاري بمبلغ 400,000 ريال أو لحساب البلاد بالعوائد الشهرية بمبلغ 1,200,000 ريال أو أكثر لآخر 6 أشهر.