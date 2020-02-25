علي القحطاني(صدى):

قدم الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، عدم نصائح للحفاظ على صحة الفرد من فيروس كورونا.

ونصح أي ممارس صحي أو موظف مضطر لمخالطة المشتبه بإصابتهم والمصابين بارتداء كمام طوال الوقت، وكذلك عدم مصافحة المصابين أو المشتبه بهم، مع تجنب أي اتصال جسدي معهم سواء بالسلام أو المجالسة أو بالتقبيل أو الأحضان.

وشدد عند الاضطرار لملامسة المصاب بضرورة غسل اليدين جيدًا، أما في حالة ملامسة مشتبه به أو أدواته سواء منشفة أو فرشة اسنان أو قلم، أو أي سطح عطس عليه المصاب قبل أقل من عشر ساعات فيجب بعدها مباشرة غسل اليدين بماء والصابون قبل ملامسة الأيدي بالفم أو العين، مضيفا أنه من المفيد الأكثار من غسل اليدين بالماء والصابون.