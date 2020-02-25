بيروت(صدى):

كشفت امرأة مغربية عن اغتصاب ابنها القاصر في إحدى المدارس في منطقة الناعمة في لبنان.

وقالت في بلاغ لها إن طالب يبلغ من العمر 11 سنة أقدم على اغتصاب ابنها في الصف اثناء نزول التلاميذ الى الملعب.

وبمراجعة القضاء المختص اشار بعدم فتح محضر تحقيق لمرور 24 ساعة على الحادثة وتقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان .