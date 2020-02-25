اغتصاب طالب بإحدى المدارس
كشفت امرأة مغربية عن اغتصاب ابنها القاصر في إحدى المدارس في منطقة الناعمة في لبنان.
وقالت في بلاغ لها إن طالب يبلغ من العمر 11 سنة أقدم على اغتصاب ابنها في الصف اثناء نزول التلاميذ الى الملعب.
وبمراجعة القضاء المختص اشار بعدم فتح محضر تحقيق لمرور 24 ساعة على الحادثة وتقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 46 دقيقة
ابو ايدعش ١١ عام وفصع ورعها…
الوكاد متغذي على التبوله وبابا غنوج وشاورما جاج فكبر بسرعه…
عندنا الحنسات يوصلو ١٨ ما بلغوا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94602 ] نشر منذ 44 دقيقة
فساد في فساد ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 37 دقيقة
سمعتم بالجريمه المنظمه او تسلسل المجرم….؟
نعطيكم هذا المثال الافتراضي للشرح وتقريب الفهم…
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وبعد حدوث هذه الجريمه يجي سوري عمره ١٤ يفصع اللبناني ابو ١١.. وبعدين يجي فلسطيزي ابو ١٦ يفصع السوري..وبعدين يجي حنس ابو ١٨ يفصع الفلسطيزي… هذه تسمى جريمه منظمه او مافيا فصعات..
…المخلص المحقق حنس