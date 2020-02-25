نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر لأول مرة الملك فهد ” رحمه الله ” يتحدث فيه عن أزمة الخليج ، وكيف كان العراق يفكر آنذاك.

وقال الملك فهد رحمه الله : أول جيش يصل الكويت الجيش السعودي، صدام الغى اتفاقية 75 ومزقها واعتبرها لا شئ ودخل في قتال مع إيران وقال بعدها أن اتفاقية 75 مستمرة وقال لهم خذوا ما تأخذون من الأراضي.

وأضاف : أنه كان يريد قتال دولة خليجية لا أفكر في ذلك وليس كان هناك أي مبررات لصدام حسين بما فعله.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم ” لله يرحمه ويغفر له الملك فهد سياسي محنك وذكي جدا وقارئ للتاريخ وتسلسل الاحداث وكيف انه نصح صدام ماذا يفعل بالجيش الذي عنده .. وللأسف لا زال اليوم بيننا من يترحم على صدام وهو الذي جهز الجيش لغزو بلادنا واطلق الصواريخ علينا “.