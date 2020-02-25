الرياض(صدى):

كشف الناطق الرسمي لهية الارصاد وحماية البيئة، عن منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة تسبب في تكون السحب الممطرة على جدة.

وتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج، وهو ماتوقعته الهيئة منذ السبت ١٤٤١/٦/٢٨ وأصدرت تقريرا بشأن.

كما سيتبع هذا المنخفض دخول هواء بارد مندفع برياح شديدة على منطقة الرياض بصفة عامة والقصيم والشرقية هذه الليلة تتسبب في شبه إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة وتستمر حتى صباح الغد