الرياض(صدى):

صدر اليوم، الثلاثاء، أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يُعدل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح خبراء سبب ضم الوزارتين في وزارة واحدة، حيث أكدوا أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الخبراء أن الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن يستهدف جمع موظفي الدولة تحت مظلمة واحدة بعيدا عن التشتت بين وزارتين، خاصة وأن القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية لا توجد بينها اختلاف جذري بعينه.

وأكد الخبراء أن الضم يستهدف أيضا القضاء على التعقيدات والبيروقراطية والفساد، وبناء هيكل الدولة على أسس علمية يراعى فيها مفهوم الفاعلية والكفاءة بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين