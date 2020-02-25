دمشق(صدى):

تداول إعلام النظام السوري مقطع فيديو لمطاردة مثيرة تمت بين مدرعتين .

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فمشاهد المطاردة رصدت قيام مدرعة تركية تتبع فصائل معارضة بملاحقة دبابة روسية تابعة للنظام السوري .

وأكد النظام السوري أن أحداث المطاردة وقعت في قرية النيرب بريف إدلب.

من جهتهم، سخر متداولي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مما فعلته المدرعتين، مؤكدين أن تلك المشاهد جزء من مسلسلات تركية وإعلام النظام السوري، في حين أن من يدفع ثمن الدمار الواقع بسوريا هم الشعب أنفسهم.