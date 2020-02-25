ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته على ملعب ستاد الأمير خالد بن سلطان، تحت إشراف المدير الفني لويس غارسيا.

وركز المدير الفني على تكثيف النواحي اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة إدواردو، وقد انطلق الحصة اللياقية التي بتمارين إحماء وتسخين.

وقام المدرب بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات وأخضعهم لتمارين السرعات، ومن ثم أدى لاعبو الارتكاز تمارين لياقية خاصة برفقة مساعد المدرب.

وأقام المدرب تقسيمة في وسط الملعب طبق من خلالها اللاعبين جمل فنية وتكتيكية، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.