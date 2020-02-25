وكالات(صدى):

كشفت تقارير إيرانية، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أحال البرلماني أحمد أبادي فراهاني للقضاء، بعدما كشف عن إحصائية ضخمة لضحايا فيروس كورونا بمدينة قم وحدها.

وقال فراهاني وهو نائب عن مدينة قم في جلسة مجلس النواب: ” كل يوم يموت 10 مواطنين في قم بسبب كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الليلة الماضية 50 شخصا، لذلك يجب وضع المحافظة في الحجر الصحي “.

واعتبر شمخاني تصريحات فراهاني إخلالا بالأمن القومي، قائلا: ” لقد طلبت من النائب العام للبلاد أن يحقق في صحة تصريحات فراهاني حول أعداد المصابين والمتوفين بكورونا في قم، وأن يعلن عن نتيجة التحقيقات للمواطنين “.

وأضاف شمخاني أن ” نشر الأخبار الكاذبة والمضللة يصيب الأمن القومي بالخلل ويعمل على إزالة الأسس الاجتماعية “.