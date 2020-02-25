علي القحطاني(صدى):

واصل النفط خسائره اليوم الثلاثاء، كما هبط الخام الأمريكي أكثر من دولار.

وسجل النفط تراجعا بسبب توقف الإمدادات الليبية والمخاوف حيال انتشار فيروس ” كورونا ” وأثره على الطلب.

وكان الخام قد هبط حوالي 4%، بينما واجهت الأسهم الأمريكية والأوروبية أكبر انخفاضاتها منذ منتصف عام 2016 على خلفية المخاوف من أن انتشار ” كورونا ” الذي قد يتحول إلى وباء.

ودفع القلق من انتشار الفيروس وتقويضه للنمو الاقتصادي والطلب على النفط، بخام برنت للتراجع بحوالي 10 دولارات للبرميل هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن تقديرات نمو الطلب العالمي للنفط هي الأدنى في السنوات العشر الأخيرة وقد يتم تخفيضها أكثر بسبب تأثير انتشار فيروس ” كورونا “.