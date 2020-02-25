نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير أن صانع الألعاب الألماني ماركو مارين سجل أحد أسوء البدايات بمسيرته الاحترافية حيث اكتفى في 7 لقاءات بصناعة هدف وتسجيل اخر.

وذكرت تقارير أن مارين لم يحقق مثل هذه الأرقام المتواضعة في اول 7 مباريات له سوى عندما مثل أندية تشلسي الانجليزي وأندرلخت البلجيكي وقبلها مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وكان سجل مارين في المباريات السبع الأولى مع فرق فيردر بريمن وإشبيلية وطرابزون جيداً بينما كانت بدايته الأقوى برفقة نادي النجم الأحمر الصربي إذ ساهم بـ7 أهداف خلال أول 630 دقيقة مع الفريق.

ويذكر أن الأهلي انتدب صاحب الـ30 عامًا والذي تنقل بين 8 دول أوروبية لحل مشكلة صناعة اللعب ولتعزيز القوة الهجومية في ظل تواجد الثلاثي عمر السومة وتفاريس وبلايلي.