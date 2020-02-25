الرياض(صدى):

صدرت اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية تضمنت تحويل بعض الهيئات إلى وزارات، حيث تم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وكذلك تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة.

وتوضح صحيفة «صدى»، الفرق بين الوزارة والهيئة والرئاسة والأمانة العامة، إذ أن الوزارة هي تنظيم حكومي يهدف إلى إدارة قطاع أو نشاط ما من مهام ومسؤوليات الدولة، وهي أحد أجهزة السلطة التنفيذية للدولة، لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لها مقعد في مجلس الوزراء، ويمثلها الوزير.

بينما الهيئة هي جهة حكومية مستقلة، لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ولها رئيس معين، ولها مجلس إدارة وأعضاء يرأسه الوزير الأقرب لنشاطها، وتكون لها مهام ومصالح محددة ، وتعمل على تنظيم نشاط معين ، ولا تقدم خدمة محددة في الغالب .

أما الرئاسة فهي تنظيم حكومي مشابه للوزارة ويقل عنها درجة من حيث الميزانية، وتكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وليس لها مقعد في مجلس الوزراء، ولها رئيس، وهي مسمى قديم ليس من الهياكل التنظيمية الإدارية المعروفة بعد التنظيم الأخير لم يعد موجود الآن.

في حين تعرف المؤسسة العامة بأنها تنظيم حكومي شبيه بالوزارة لها شخصية اعتبارية ولها ميزانية مستقلة، تمارس نشاط محدد وتقدم خدمة معينة غالبة لتحقيق المصلحة العامة، في إطار الرقابة الإدارية بناء على إجراءات عمل تنظم ذلك.