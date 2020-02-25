عمان(صدى):

دعا وزير الصحة الأردني سعد جابر مواطنيه، لارتداء ”الشماغ“ في سبيل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبينا أنه يقوم بدور الكمامة.

وطالب جابر، في حديث تلفزيوني الأردنيين للعودة إلى أصولهم، قائلا: ”خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي“.

وأوضح “اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل مستمر”، لافتا:” الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة”.

وأكد أنه ”تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، أحدهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفعا وربما يصل إلى 25 دينارا (حوالي 35 دولارا)، والآخر يصنع كمامات يومية“.