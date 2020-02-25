عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت مبادرة زراعة النباتات المهددة بالانقراض شمال الطائف ، تهدف المبادرة هو تعميمها في مدن وقرى المملكة لزيادة الرقعة الخضراء في الحدائق والمدارس .

المبادرة نفذت بالتعاون بين بلدية رضوان متمثلة في الأستاذ سعد البقمي ومدرسة رضوان للبنات المعلمة نوره الدهاس وطالبات الصف الثالث ثانوي علمي .

وذلك لدعم الحياة الفطرية والتقليل من زحف الرمال والتصحر والمحافظة على الحياة الفطرية لنا وللأجيال القادمة من خلال زراعة النباتات المهددة بالانقراض نتيجة بعض المشاكل منها الرعي الجائر زيادة عدد السكان وتحقيق استراتيجيات وزارة التربية والتعليم بربط المنهج التعليمي بالواقع .