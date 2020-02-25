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إنقاذ حياة مريضة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها

إنقاذ حياة مريضة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها
محمد بن طحيطح(صدى):

نجح – ولله الحمد -فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة مريضة – في العقد الثالث من العمر – في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب.

وفي التفاصيل ، أوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني من حالة مرضية نادرة متمثلة في تمدد شديد في الشريان التاجي الأمامي النازل ، مع تكون خثرة كثيفة أقفلت مجرى الدم في الشريان التاجي .

حيث تم التعامل معها في عناية القلب و إجراء قسطرة قلبية تداخلية مع شفط الكثير من مكونات الخثرة وكانت في حالة حرجة جداً بسبب هبوط في عضلة القلب والضغط وتوقف مؤقت لنبضات القلب ، وقد ساهم الفريق الطبي والتمريضي من عناية القلب المركزة و القسطرة القلبية و كذلك العناية المركزة في التعامل المهني مع حالة المريضة وإنقاذ حياتها – بفضل الله – .

بدوره قدم رئيس مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور عادل مصوري ؛ شكره وتقديره لسعادة المدير العام بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الكبير واليومي للمركز ، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة لأعمال المركز .


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