أعمدة الإنارة تتساقط في محافظة الدوادمي
أسفرت موجة الغبار التى شهدتها محافظة الدوادمي عن سقوط عدد من أعمدة الإنارة .
وبلغ عدد الأعمدة التى سقطت أكثر من 10 أعمدة تم تركيبها حديثا على مدخل المحافظة الشرقي.
ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بمباشرة الموقف وتنبيه قائدي المركبات على الطريق، كما ساهم عدد من المواطنين في تنبيه المسافرين بما حدث من سقوط للأعمدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94593 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يستر على الاجواد ..
.. لابد وانها عاصفة قويه ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 10 دقائق
المهم بات الشيخ نجر ما ينتقطع عنه الكهوربه…