الدوادمي(صدى):

أسفرت موجة الغبار التى شهدتها محافظة الدوادمي عن سقوط عدد من أعمدة الإنارة .

وبلغ عدد الأعمدة التى سقطت أكثر من 10 أعمدة تم تركيبها حديثا على مدخل المحافظة الشرقي.

ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بمباشرة الموقف وتنبيه قائدي المركبات على الطريق، كما ساهم عدد من المواطنين في تنبيه المسافرين بما حدث من سقوط للأعمدة.