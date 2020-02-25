وكالات(صدى):

تهمل بعض محطات الوقود صيانة خزاناتها مما يؤدي إلى تسرب المياه إلى الوقود الذى يتم تزويد السيارات به.

ويكون من الصعب على قائد المركبة معرفة اذا كان الوقود الذى استلمه من المحطة سليم أم مخلوط بالمياه إلا أن هناك علامات تنذر بوجود هذا الأمر.

وتظهر هذه العلامات في أضرار تصيب السيارة منها توقف السيارة عن السير، أو تكون صدأ بخزان الوقود، أو صدأ فى الأجزاء الداخلية فى المحرك.

كما تظهر أعراض أخرى منها وجود ثقوب بأرضية الخزان يؤدي لتسرب الوقود منه، كما يحدث أيضا عدم انتظام دورة الإحتراق للمحرك مما يؤدى لكسر بعض أجزاءه الداخلية مثل عمود الكرنك والبساطين والبيلات.

وعند التأكد من وجود المياه في الوقود لابد وأن يقوم قائد المركبة بوقف محرك السيارة، وسحب السيارة إلى ورشة الصيانة بحيث يتم تنظيف الخزان من الوقود بشكل جيد.

كما توجد طريقة أخرى للتخلص من هذا الوقود من خلال فتح غطاء خزان الوقود من فتحة الخزان فى كنبة السيارة الداخلية بالصالون، ثم سحب البنزين منه عن طريق الفيكيم، وبعدها يتم تنظيف باقى الدورة عن طريق تغيير فلتر البنزين، وتنظيف الأنابيب عن طريق الهواء المضغوط.