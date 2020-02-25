ماجد محمد(صدى):

تحدّث كارلوس فيلانويفا لاعب الفيحاء، عن سبب رحيله عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال في تصريحات صحفية « كان بإمكاني البقاء في الاتحاد الى شهر يوليو والحصول على راتبي كاملاً ولكن أنا لاعب لم انتهي ولدي شغف في اللعب لذلك انتقلت مع الفيحاء».

وعندما سُئل لماذا لم تلعب في الاتحاد، أجاب « لأن تين كات لم يعد يحبني »، في إشارة إلى المدير الفني للاتحاد سابقًا.

وعن إمكانية العودة إلى تشيلي قال « عقدي مع الفيحاء يستمر حتى يونيو القادم، تفكيري دومًا كان العودة إلى تشيلي، آمل أن يصلني عرض حقيقي وأن أكون ضمن اهتمامات الفرق الكبيرة في تشيلي».