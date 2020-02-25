محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الرقابة المسائية بالبلدية تمكنت من ضبط 217 منشأة صحية ومهنية مخالفة و إغلاق 49 منشأة وذلك من خلال 340 جولة تفتيشية ميدانية خلال الأسبوع الماضي.

حيث أوضح آل خويلد أنه تم مصادرة مايقارب من 116 كجم من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين والتي تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر.

بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

منوهاً أن ذلك يأتي بناءاً على توجيهات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لمنع حدوث حالات التسمم وتفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وتحت إشراف مباشر من قبل سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين.

حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً