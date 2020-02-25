خالد الظفيري(صدى):

أثار الفنان الكويتي نبيل شعيل جدلا واسعا بشأن منع أبناءه من مشاهدة بعض البرامج علي مواقع السوشيال ميديا بسبب ما اعتبره إسفاف.

وقال شعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة” شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري:” سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم”.

ولفت شعيل: “لازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت” مشيرا :”وصلنا إلى حالة من الانحطاط الكبير”.

ورأى شعيل: “لو كل إنسان يبتدي في نفسه وفي أسرته المجتمع راح ينصلح.. الناس تجري ورا المظاهر وجبنا كل الأشياء الوحشة من الغرب وتركنا الأشياء الكويسة”.