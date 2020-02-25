عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور نادرة سيارة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حيث كانت هوايته المفضلة وهي الصيد بالصقور في صحراء المملكة، وهو ما استخدم لأجله سيارة مميزة للغاية كانت رنج روفر كلاسيكية ذات 6 عجلات.

وكانت رنج روفر رمزاً للثروة والترف بفضل فخامتها المعهودة ومحركاتها من نوع V8 التي تبلغ قوتها 154 حصان مع دفع رباعي يجابه ضراوة الصحراء.

وقامت شركة جراند بري ميتال كرافت (Grand Prix Metalcraft) التي تأسست في لندن في عام 1968 كصانعة لسيارات السباقات، ولكنها تحولت لاحقاً لتصبح شركة تعديلات تعمل عادة مع علامات فاخرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو، حتى التركيز على واحد من أكثر من الأسواق تخصصاً في مجال مبيعات السيارات، بتصميم سيارات موجهة للأثرياء من محبي رياضة الصيد بالصقور في الشرق الأوسط، وهو ما أدى لظهور سيارات رنج روفر سداسية الدفع.

وتميزت سيارات رنج روفر المعدلة من قبل جراند بري ميتال كرافت بزيادة في طولها تبلغ 1092.2 ملم مع تزويد السيارات باثنين أو أربعة أبواب إضافية، إضافة لتثبيت أنظمة دفع سداسية، كما تم تعديل تصميم الشبك الأمامي مع تزويد الاس يو في بسقف كامل قابل للفتح كهربائياً إضافة لاختيارات عديدة من الألوان.