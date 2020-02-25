أم وابنتها يجبران مدير بنك على ممارسة الرذيلة معهما 

القاهرة(صدى):

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي القلض ربه منزل وابنتها، لاحتجازهما مدير بنك داخل شقتهما وإجباره على ممارسة الرذيلة معهما للحصول على أمواله.

وتفصيلا، ورد بلاغا لشرطة المعادي، يفيد باحتجاز مدير بنك سابق داخل شقة سيدة وابنتها ومساومته على دفع مبلغ مالي.

وتبين من التحقيقات أن مدير البنك كان يقدم لهم المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس، خشية قطع المساعدة عنهما وافقتا على ممارسة الرذيلة معه.

وجرى التحفظ على الهواتف، وتحرير محضر بالوقعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.