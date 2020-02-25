التحقيق مع إعلامية تهاجم « حزب الله »

بيروت(صدى):

فتحت المباحث الجنائية في لبنان، تحقيقًا مع الإعلامية ديما صادق؛ في اتهامات متعلقة بـ الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين.

وأوضحت الإعلامية، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية، لتأكيد حضورها للتحقيق في قصر العدل بالعاصمة بيروت بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين.

يذكر أن ديما صادق كانت قد استقالت من المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، ليُثير الأمر موجة من الجدل خاصة وإنها من المنتقدين لسيارة حزب الله.