معتقلة سابقة في سجون الحوثيين: اغتصبوا معتقلات ويبيعون جثث قتلاهم

وكالات(صدى):

روت الناشطة والحقوقية اليمنية سميرة عبدالله الحوري، رئيسة مفوضية “يمانيات”، تفاصيل مثيرة عن تعذيبها في سجون ميليشيا الحوثي لمدة 3 شهور.

وقالت الحوري خلال تصريحات صحفية إن الحوثيين قاموا بتعذيبها وصعقها بالكهرباء والتحرش الجنسي بها، مضيفة:” صعقوني بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسدي، حتى إنني كنت أفقد توازني وأسقط على الأرض من شدة التعذيب”.

ولفتت الحوري: “احتجزوني في زنزانة أشبه بالقبر وكنت أحرم من الطعام والشراب لفترات طويلة.. وطلبوا منى الاعتراف بممارسة الدعارة مقابل الإفراج عني ورفضت”، مشيرة:” تحرشوا بيا جنسيا”.

ولفتت الحوري:” اعتقلتني ميليشيات الحوثي بسبب توثيقي عمليات الاتجار بأعضاء البشر التي يمارسونها، وبيعهم للأطفال وجثث قتلاهم”.