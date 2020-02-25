شاهد جبال من الغبار شمال شرق الارطاوية
أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد مهيب لجبال من الغبار، اليوم الثلاثاء شمال شرق الارطاوية بـ 20 كيلو.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق.
كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من موجة غبار تجتاح بعض المناطق مما يؤدي إلى تدني الرؤية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94582 ] نشر منذ 17 دقيقة
سبحان الله العظيم ..
,, الله يستر بستره الضافي على المسلمين .. آمين ..
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يحفظ الجميع