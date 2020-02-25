الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد مهيب لجبال من الغبار، اليوم الثلاثاء شمال شرق الارطاوية بـ 20 كيلو.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من موجة غبار تجتاح بعض المناطق مما يؤدي إلى تدني الرؤية.