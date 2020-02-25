الهلال الأحمر يكرم منسوبيه المتقاعدين هذا العام

فاطمه الرويلي(صدى):

برعاية معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، نظمت الهيئة اليوم الثلاثاء حفلًا لتكريم منسوبيها المتقاعدين هذا العام، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها في المقر الرئيسي بالرياض.

وبدأ الحفل بكلمة لمعالي رئيس الهيئة قدم فيها شكره وتقديره للمتقاعدين على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم وما قدموه من تفان وإخلاص خدمةً لدينهم ووطنهم، سائلا المولى عز وجل أن يكتب لهم الخير والسداد في حياتهم المقبلة.

وأكد معاليه إلى أن التقاعد ليس نهاية المطاف بل هو مرحلة جديدة لعطاء إنساني آخر، مشيرًا إلى أن المتقاعدين يمكنهم مواصلة العمل مع الهيئة تحت مظلة العمل التطوعي الذي يعتبر أحد أهم ركائز العمل الإنساني للهيئة.

وفي ختام الحفل وزعت الهدايا العينية وشهادات التكريم للمتقاعدين.