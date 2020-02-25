التقاعد: 1 رجب يشهد أمرًا ساميًا بتوحيد تاريخ ميلاد لبعض المواطنين
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن السر وراء تاريخ 1 رجب الذي يوافق اليوم الثلاثاء.
وأوضحت أنه كان قد صدر أمرًا ساميًا بتحديد وتوحيد تاريخ ميلاد عدد من المواطنين الذين يجهلون يوم ميلادهم، ليكون في منتصف السنة الهجرية أي بداية شهر رجب.
وأصبح هذا التاريخ هو اليوم الذي يبلغ فيه الموظف سن التقاعد النظامي وهو أيضًا بمثابة يوم ميلاد جديد له.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46792 ] نشر منذ 11 دقيقة
يوم ميلاد الشعب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94575 ] نشر منذ 9 دقائق
ماااشي ..