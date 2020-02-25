مريم حسين تثير الجدل بـ«الأصفر» :«أصنع عصير الليمون»

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين الجدل من خلال جلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” انستغرام ” ومدح نفسها بايموجي ” الملكة “.

وجاء ذلك بعد الحكم من القضاء الاماراتي وبأنها لا تكترث للضجة التي حصلت بعد سجنها لمدة 10 أيام.

وعمدت أخيراً على التقاط مجموعة من الصور ونشرها مع ايموجي لتاج ذهبي، في إشارة منها الى اللقب الذي تطلقه على نفسها بأنها ” الملكة “.

وارتدت حسين فستاناً أصفر طويل بتصميم مغربي مع تطريزات باللون البوردو وحزام واسع عند الخصر، واكملت اطلالتها باكسسوار يشبه السلسلة على شعرها مع مكياج ناعم، وعلقت قائلة: “عندما تعطيك الحياة الليمون، اصنع عصير الليمون “.