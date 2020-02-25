3 نصائح لا يجب نسيانها عند شراء سروال الجينز

أميرة خالد(صدى):

تفضل كثير من السيدات شراء سروال الجينز، وللحصول على إطلالة جميلة من ارتدائه، ينصح عند الشراء بعدم ارتداء الجينز الضيق اذا كان الخصر منخفض، لأن ارتدائه سيسبب الضغط على الخاصرتين وبروز النتوءات منهما، مما يفسد المنظر العام للمرء.

كذلك يفضل عدم ارتداء الجينز الباهت دائما في كل المناسبات، خاصة في السهرات وأماكن العمل، وينصح بالتنوع عند اختيار الجينز اذا كانت المرأة تفضل ارتدائه بكثرة.

أما في حالة من يفضلون ارتدا سروال الجينز الواسع. فينصح باختيار الأنواع التى تكون مناسبة للقوام مع العلم أن كثرة غسيل هذا النوع من الجينز قد يتسبب في اتساع السروال بشكل كبير، وبالتالى فلن يكون صالح للاستخدام، لذلك يفضل الانتباه عند اختيار الجينز الواسع.

كما يجب اختيار السروال القطني 100 %، وغسله على درجة حرارة لا تزيد على 60 مئوية من أجل منع تمدد ألياف القماش.