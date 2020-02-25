الغبار يجتاح طرق مكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

تتعرض الآن، أجزاء من طرق (الطائف- الرياض، الساحل الجديد والقديم)، إلى موجة غبار كثيفة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الرياح النشطة والأتربة المثارة على مكة المكرمة وتحديدا (الجموم – الخرمة – الكامل – المويه – بحرة – تربة – رنية – عرفات) وذلك حتى منتصف الليل.