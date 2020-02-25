راموس: لا أخاف من العقاب لانتقادي التحكيم

وكالات(صدى):

علق مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، على التقارير التي كشفت عن عقوبة محتملة في انتظاره بسبب انتقاده حكم مباراة ليفانتي الماضية في بطولة الدوري الإسباني.

وجاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة الغد أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس: ” لا أخاف من العقاب، لأنني لم أقل شيئًا غريبًا، ولم أقلل احترامي من أي شخص، ونحن نعيش في دولة ديمقراطية وهناك حرية تعبير “.

وعن التجديد مع النادي قال : ” كانت هناك مفاوضات حول ذلك الأمر منذ أسابيع، وعلاقتي مع المسئولين جيدة جدًا “.

وأضاف: ” لكنني لست في عجلة من أمري، وسنتوصل إلى اتفاق بالتأكيد، لأنني أفهم فلسفة النادي تجاه اللاعبين الذين يتقدمون في العمر عامًا بعد آخر “.

وتابع: ” يجب على الجماهير ألا يقلقون بشأن مستقبلي مع ريال مدريد، إذا كان النادي يريد أن أستمر هنا، سأوافق “.