حقيقة علاج زيت الزيتون لأمراض القلب والسكري

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن زيت الزيتون لم تثبت فعاليته حتى الآن في علاج أمراض القلب أو السكري مثلما يُشاع.

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏سُئِلتُ عن مقطع يحدد نوع معين من زيت الزيتون من شركة معينة انه علاج للسكري ويغني عن استخدام الأدوية والحقيقة أن زيت الزيتون ليس علاجاً سحرياً لأمراض القلب ولا للسكري والدراسات في ذلك ليست قوية، وهو الموقف الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” .

‏وأوضح النمر: ” ومازالت الطريقة المثلى لعلاج السكري هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية إذا رأى الطبيب المعالج ذلك حسب تفاصيل الحالة وهذا لا يمنع استخدام الزيوت النباتية الغنية بحمض الإوليك أكثر من٧٠%مع مراعاة أن يقلل من تناول الدهون الحيوانية ” .

وأضاف: ” وألا يزيد عن عدد السعرات الحرارية ‏المسموحة لذلك الشخص في اليوم الواحد فيؤدي للسمنة…مع العلم أن حمض الاوليك ليس محصوراً في زيت الزيتون فهو يوجد في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب والافوكادو وزيتي الكانولا ودوار الشمس عاليين تركيز الاوليك ” .