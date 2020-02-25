نائب وزير الصحة الإيراني يُصاب بـ كورونا بعد نفيه تفشي المرض

طهران(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة نائب الوزير إيرج حريرجي، بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حريرجي، اليوم، كشفت إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن حريرجي، كان قد نفى تصريحات لأحد نواب البرلمان الإيراني أشار فيها إلى وفاة أكثر من 50 شخصاً بسبب كورونا في مدينة قُم وحدها.

وكشف نائب الوزير الإيراني، أنه سيقدم استقالته لو كان هذا العدد صحيحاً.

وقد ظهرت أعراض المرض على حريرجي، إذ كان يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي الاثنين.