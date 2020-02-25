خمسيني يستقطب شاب لممارسة الشذوذ معه مقابل فرصة عمل

القاهرة(صدى):

كشفت الشرطة المصرية بمحافظة الشرقية ملابسات مقتل رجل يبلغ من العمر 59 عاما داخل مسكنه بإحدى القرى.

وأسفرت التحريات عن تورط ترزي شاب وصديقه في ارتكاب الجريمة، حيث اتضح أن العجوز كان يستقطب الشاب إلى مسكنه من أجل ممارسة الشذوذ معه مقابل إيجاد فرصة عمل لشاب.

وتم تقديم المتورطين في الحادث إلى المحكمة، حيث تم معاقبة الشاب بالسجن 7 سنوات، فيما حُكم على صديقه بالسجن 3 سنوات.