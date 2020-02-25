شاهد مياه البحر تجتاح الشوارع و المحلات على كورنيش جدة
وثق مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، لحظة دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج.
وظهر في الفيديو دخول مياة البحر إلى ساحل مدينة جدة وسط المركبات مما أدى إلى الأزدحام المروري.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 1 ساعة
دحونا هذا بجده… البحر مرطرط ويحوب الزوياده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94575 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يستر ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46792 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب