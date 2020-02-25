«الآسيوي» يُغرم الهلال 80 ألف دولار بعد أحداث نصف نهائي دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تغريم الهلال 80 ألف دولار في قرارات انضباطية بعد مباراة السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 .

وجاءت الغرامات كالتي : 25 ألف بسبب مخالفة اللوائح، 25 ألف لغياب اللاعبين عن منطقة المقابلات، 10 آلاف لقيام الجماهير برمي القوارير، 10 آلاف لتخلف الشلهوب عن منطقة المقابلات،10 آلاف لتخلف كاريلو عن منطقة المقابلات.

وكان الهلال قد أقصى نادي السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، وتأهل إلى نهائي البطولة التي تُوّج بها على حساب أوراوا الياباني.