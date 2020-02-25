«التقاعد» تودع معاش فبراير وبدل غلاء المعيشة

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع معاش شهر فبراير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.

ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكيد من إيداع المعاشات والتواصل معها عند الضرورة.

وللتأكد من إيداع معاشك اتبع الخطوات التالية: التأكد من حسابك لدي البنك، الاتصال على مركز الاتصال 8001248889- 920014000

الاستفسار علي البريد الإلكتروني: ecare.pension.gov.sa

خدمة العناية العملاء:

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وكانت المؤسسة العامة للتقاعد نشرت في وقت سابق قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020.